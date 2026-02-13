Auf die Volleyballerinnen des 1. Sonneberger Volleyballclubs 2004 (SVC) in der Regionalliga kommt am Samstag, 14. Februar, eine weitere Herausforderung zu. Ab 15 Uhr empfangen sie in der heimischen Lohau-Halle die Spielerinnen des CVJM Görlitz. Im Hinspiel im November hatten sich die Spielzeugstädterinnen in der Grenzstadt deutlich geschlagen geben müssen, kassierten in ihrem ersten Auswärtsspiel der Saison eine schnelle Abreibung und haben also eine Rechnung mit dem sächsischen Team offen.