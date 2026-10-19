Spätestens seit dem 22. April 2026 haftet der Wolfsgrube mehr als der Ruf einer gewöhnlichen Sporthalle an. Das spürt auch Marcell Pohl am Sonntagnachmittag (18. Oktober) ein wenig, als der Cheftrainer der Damen-Mannschaft des SV Motor Mickten in der Halle des amtierenden deutschen Volleyball-Champions steht. „Mal in einer Bundesliga-Halle zu spielen, das war auch schön“, sagt der Coach des Sachsenmeisters von 2025.