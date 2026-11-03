Vielleicht habe sie sich verspekuliert, den Gegner unterschätzt und das Derby gegen das punktlose Regionalliga-Schlusslicht Volley Juniors Thüringen auf die leichte Schulter genommen. Annamaria Polgar, Cheftrainerin des VfB 91 Suhl II, hat noch keinen Haken hinter das jüngste Volleyball-Wochenende gemacht. Für den Aufsteiger stand am Samstag (31. Oktober 2026) und Sonntag (1. November 2026) der erste Doppelspieltag dieser Saison an – in Erfurt gegen die Volley Juniors Thüringen, 24 Stunden später in der heimschen Wolfsgrube gegen den TSV Leipzig 76.