Aufatmen beim Regionalligisten in Sonneberg nach dem ersten Dreipunkte-Erfolg der Saison. Der 1. Sonneberger Volleyballclub 2004 zeigte in seinem achten Regionalliga-Punktspiel, dass es ohne große Einbrüche in allen Spielsätzen funktionieren kann. Leidtragender dabei war am Sonnabend der SV Lok Engelsdorf, der lediglich im zweiten Satz kurzzeitig die Hoffnung hatte, einen Satzgewinn in der Lohau-Halle landen zu können, als die Gäste zur Satzmitte mit 13:10 und dann gar mit 16:10 führten. Doch die Spielzeugstädterinnen verkürzten kontinuierlich Punkt für Punkt, übernahmen mit 17:16 wieder das Zepter, zogen auf 22:19 davon und gaben keinen Punkt im zweiten Satz mehr ab.