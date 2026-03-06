Die Spielzeugstädterinnen des 1. Sonneberger Volleyballclubs 2004 (SVC) wollen sich also in der Lohau-Halle noch einmal würdig beim Sonneberger Publikum verabschieden, das das Abenteuer Regionalliga nach dem Aufstieg aus der Thüringenliga phänomenal begleitet hat. Auf der anderen Netzseite stehen die Spielerinnen des SC Freital – aktueller Favorit auf die Meisterschaft in der Regionalliga. Die SVC-Mädels erwarten einen harten Fight. Mit Blick auf das Heimfinale gibt es – sofern alles nach Plan läuft – noch eine personelle Verstärkung, um die Ausfälle etwas zu kompensieren. Wer genau das Team unterstützt, bleibt jedoch noch offen und sorgt für zusätzliche Spannung.