Die Damen des 1. Sonneberger Volleyballclubs 2004 (SVC) empfingen zum Regionalliga-Duell die Spielerinnen des SV Motor Mickten, eine Mannschaft aus Dresden. Die Aufsteigerinnen aus der Sachsenliga hatten bereits am Vorabend gegen das SWE Volley-Team gewonnen. sind aber als Neuling in der Regionalliga ebenfalls auf der Jagd nach jedem möglichen Punkt. In einer vollen Lohau-Halle in der Spielzeugstadt war demnach eine spannende Partie zu erwarten.