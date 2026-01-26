Für das Regionalliga-Team des 1. Sonneberger Volleyballclubs 2004 (SVC) stand am vergangenen Wochenende eine äußerst wichtige Partie in der „Mission Klassenerhalt“ an. Gegen Tabellenschlusslicht Lok Engelsdorf musste bei der Auswärtspartie gepunktet werden, um den Vorsprung zu den Abstiegsplätzen zu halten. Eine spannende Situation, da das SVC-Team in ihrer ersten Saison in der Regionalliga auswärts bisher sieglos gewesen war. Obwohl der Druck auf die Sonneberger Mannschaft niedrig gehalten werden sollte, merkte man bereits in der Trainingsvorbereitung, dass die Anspannung durchaus hoch ist.