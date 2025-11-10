Der 1. Sonneberger Volleyballclub 2004 (SVC) als erstmaliger Aufsteiger in die Regionalliga – vor dem Match noch Tabellenletzter mit vier Punkten – , überraschte sowohl den Gegner wie auch die eigenen Zuschauer mit Disziplin, Top-Aktionen und eisernem Durchhaltevermögen bis zum letzten Ballkontakt. Im ersten Satz stand man in der Halle noch unter dem Eindruck der souveränen Einspielphase der Gäste aus Markleeberg, denn der 25:21-Erfolg schien den Spielverlauf zu kanalisieren.