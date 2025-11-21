Am Samstag, 19 Uhr, steht das nächste Heimspiel für den Regionalligisten 1. Sonneberger VC 2004 in der Lohau-Halle an. Die Erwartungshaltung der Fans vor der Partie gegen die L.E. Volleys II ist hoch. Denn aktuell sieht die Personaldecke beim SVC vernünftig aus. Zorana Milutinovic und Lisa Oberender sind zwar weiter verletzt, jedoch wird nun so langsam Anna Nürnberger nach längerer Pause wieder schrittweise ins Training einsteigen können – so zumindest der Plan. Gut zu wissen: In fünf von bisher sechs Punktspielen ging es über die volle Distanz von je fünf Sätzen. Außerdem lag Sonneberg von der Zuschauerzahl aller Regionalligisten schon mehrfach an der Spitze, von der Gesamtzahl aller Sätze übrigens auch. Grund genug, dass sich der SVC erneut eine lautstarke und faire Kulisse in der Lohau-Halle wünscht.