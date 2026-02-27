Volleyball-Pokalfinale: Wann, wie und wo das Spiel zu sehen ist

Sport1 und der Streamingdienst Dyn zeigen die Finals aus Mannheim.
Der Free-TV-Sender Sport1 beginnt mit seiner Übertragung um 15.45 Uhr, der zu bezahlende Livestream bei Dyn, Partner der Volleyball-Bundesliga, beginnt 15 Minuten früher. Wer schon ein Dyn-Abo hat, kommt ohne weitere Kosten rein.
Nachdem die Frauen ihr Pokalendspiel beendet haben, kämpfen ab 19 Uhr die Männer von der SVG Lüneburg gegen den VfB Friedrichshafen um den ersten Titel des Jahres – auch dieses Spiel gibt es im Livestream bei Dyn.
Beide Spiele werden bei Dyn kommentiert von Jannik Schiller und Karla Borger (Frauen) beziehungsweise Martin Stuber und Alexander Walkenhorst (Männer). Moderatorin bei Dyn ist Anett Sattler. Bei Sport1 sitzt Dirk Berscheid, Deutschlands bekannteste Volleyball-Stimme, am Mikrofon.