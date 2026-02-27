Volleyball-Pokalfinale: Wann, wie und wo das Spiel zu sehen ist

Erster Aufschlag für das Pokalfinale mit dem VfB Suhl ist am Samstag, 28. Februar, 16 Uhr. Wer nicht die Möglichkeit hat, das Spiel des Volleyball-Bundesligisten live vor Ort in der SAP-Arena in Mannheim zu verfolgen, kann dieses Highlight auch im Free-TV oder im Stream verfolgen.