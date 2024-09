Mit neuem Trainerteam und umgebautem Kader starten die Volleyballerinnen des VfB 91 Suhl II in die neue Saison. Die Aufgabe am Sonntag (8. September) könnte kaum schwerer sein. Wie schon 2019 trifft man im Endspiel des Thüringen-Pokals auf Erfurt electronic. Gehörten vor fünf Jahren beide Mannschaften noch der Regionalliga an, trennen Suhl und Erfurt inzwischen zwei Etagen im Thüringer Volleyball. Electronic spielt in der 3. Liga, Absteiger Suhl ab 21. September wieder in der Thüringenliga. Auch deshalb ist Rückkehrerin Annamaria Polgar nur verhalten optimistisch: „Favorit ist Erfurt electronic.“ Zu einem Wiedersehen mit Suhls ehemaliger Bundesliga-Spielerin Sophie Tauchert wird es am Sonntag nicht kommen. Die 23-Jährige ist am Finaltag verhindert, teilt aber sehr zuversichtlich mit: „Die Mannschaft ist auch ohne mich stark aufgestellt.“