Volleyball-Bundesligist VfB Suhl Lotto Thüringen steht vor dem größten Erfolg der jüngeren Vereinsgeschichte. Am Samstag könnte dem 2008-er Triumph mit dem erneuten Pokalsieg ein neuer Eintrag für den VfB-Briefkopf folgen. Aber wie wahrscheinlich ist es, dass die Suhlerinnen tatsächlich die Pokalkrone holen? Auf jeden Fall alles andere als unrealistisch, finden wir und führen an dieser Stelle ein paar Gründe auf.