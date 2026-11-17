Besondere Spiele, besondere Maßnahmen: Wie der VfB Suhl bestätigte, reist Pokalgegner VC Wiesbaden bereits am Freitag nach Suhl, wo am Samstagabend (21. November) ab 18 Uhr das Viertelfinale ansteht. „Das hat Wiesbaden noch nie gemacht bei einem Auswärtsspiel in Suhl, und daran sieht man, dass sie das Spiel sehr ernst nehmen“, sagte VfB-Teammanager Jens Haferkorn. Zudem wurde bekannt, dass über 50 Fans aus Wiesbaden ihre Mannschaft in Suhl in der Halle unterstützen wollen.