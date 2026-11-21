Nächste Jubel am Samstagabend beim VfB Suhl: Im Halbfinale des DVV-Pokals trifft der Titelverteidiger in heimischer Halle auf Schwarz-Weiß Erfurt. Das ergab die Auslosung am späten Samstagabend in Stuttgart. Im zweiten Spiel treffen Skurios Volleys Borken/Ladies in Black Aachen und MTV Allianz Stuttgart aufeinander. Die Auslosung verfolgte die Suhler Mannschaft gemeinsam in der VIP-Lounge, die Freude ob der Ansetzung war durchaus groß. „Schön, dass wir ein Heimspiel haben“, kommentierte VfB-Libera Emma Sambale die Ansetzung.