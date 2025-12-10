Allianz MTV Stuttgart ist mit einer Machtdemonstration als erster Verein in das Finale des DVV-Pokals eingezogen. Im Duell der beiden Volleyball-Schwergewichte bewiesen die fünfmaligen Pokalsiegerinnen ihre überragende Form und ließen dem Meister SSC Palmberg Schwerin beim 3:0 (25:15, 25:16, 25:19)-Erfolg vor heimischer Kulisse keine Chance. Der Finalgegner wird am Mittwochabend ab 19 Uhr zwischen dem VfB Suhl und dem Vorjahressieger Dresdner SC ermittelt. In Suhl fiebert man seit Tagen dem K.o.-Spiel entgegen. Das Finale findet am 28. Februar in Mannheim statt, für Suhl wäre es die vierte Teilnahme.