Eine musste ja für Ordnung sorgen. Roosa Laakkonen war es ein wenig zu bunt geworden. Gerade hatte der VC Wiesbaden wieder einen Angriff des VfB Suhl weg geblockt, war den Suhler Volleyballerinnen punktemäßig gefährlich nahegekommen. Jetzt aber musste die Kapitänin, die ein Gespür für derlei Situationen entwickelt hat, vorangehen, dem Treiben der Hessinnen in diesem ersten Playoff-Viertelfinale der Volleyball-Bundesliga ein Ende setzen. Das tat sie, der Drei-Punkte-Vorsprung des VfB war wieder hergestellt.