Das Interesse bei den Fans des VfB Suhl am ersten Playoff-Viertelfinale am Sonntag gegen Wiesbaden ist groß. Laut Auskunft des Vereins wurden bis Freitagabend gut 1000 Tickets im Online-Vorverkauf abgesetzt. Über die Homepage www.volleyball-suhl.de können die Karten vorab erworben werden. Die Kapazität für Heimspiele des VfB Suhl ist auf 1800 Personen ausgewiesen, die sich insgesamt in der Halle befinden. Die Partie beginnt um 16.30 Uhr. Das zweite Spiel steigt bereits drei Tage später in Wiesbaden.