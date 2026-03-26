Rene Sain wünschte dem VfB alles Gute. „Sie haben verdient gewonnen, ich drücke ihnen die Daumen für die weiteren Runden“, sagte sie. Die ehemalige Suhlerin, die ihren Vertrag beim unterlegenen VC Wiesbaden um zwei Jahre verlängerte, schloss sich ihrem Geschäftsführer Christopher Fetting an. Er war extra noch geblieben, um der Mannschaft von Suhls Cheftrainer Laszlo Hollosy persönlich alles Gute zu wünschen.