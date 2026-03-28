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  6. VfB Suhl trifft im Halbfinale auf Schwerin

Volleyball-Playoffs VfB Suhl trifft im Halbfinale auf Schwerin

Der Schweriner SC startet gewinnt das entscheidende Spiel im Viertelfinale gegen Aachen.

Volleyball-Playoffs: VfB Suhl trifft im Halbfinale auf Schwerin
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Ab ins Halbfinale: Schwerin besiegt Aachen 3:0 und jubelt. Nun geht es gegen den VfB Suhl. Foto: Imago/Ostseephoto

Der SSC Palmberg Schwerin bleibt weiter im Rennen um die deutsche Volleyball-Meisterschaft. Im dritten Spiel der Viertelfinal-Serie „Best-of-three“ gegen die Ladies in Black Aachen setzte sich der Titelverteidiger mit 3:0 (25:18, 25:19, 25:22) durch und sicherte sich damit das Weiterkommen. Gegner in der Runde der besten vier Teams ist nun Pokalsieger VfB 91 Suhl. Die erste von drei möglichen Partien steigt am Ostersamstag in Suhl. Der Kartennachfrage für diese Partie ist sehr groß. Die jüngsten Duelle beider Ost-Vereine waren von großer Rivalität gekennzeichnet.

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Die Kapitänin von Volleyball-Bundesligist VfB Suhl hat keine eindeutige Präferenz für einen Halbfinal-Gegner.

Gegen Aachen erwischte die Schweriner Mannschaft von Cheftrainer Felix Koslowski den deutlich besseren Start, verlor nach der zwischenzeitlichen 12:4-Führung aber den Faden. Aachen kämpfte sich zurück, doch beim Stand von 19:17 profitierte Schwerin von einem verschlagenen Angriffsball der Gäste und zog anschließend wieder davon.

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Die Ladies in Black erwiesen sich im zweiten Satz dafür anfangs als das effektivere Team. Schwerin aber fing sich, dominierte im Aufschlag und Angriff und holte sich auch diesen Durchgang deutlich.

Die Entscheidung fiel im dritten Durchgang. In diesem gaben die Mecklenburgerinnen allerdings einen 8:4-Vorsprung aus der Hand, drehten dann aber ihrerseits einen 11:15-Rückstand erneut in eine Führung um. Schließlich nutzte Schwerin den dritten von fünf Matchbällen und machte damit den Halbfinaleinzug perfekt.

Im zweiten Halbfinale treffen MTV Stuttgart und der Dresdner SC aufeinander.