Volleyball-Playoffs: VfB Suhl trifft im Halbfinale auf Schwerin

Der SSC Palmberg Schwerin bleibt weiter im Rennen um die deutsche Volleyball-Meisterschaft. Im dritten Spiel der Viertelfinal-Serie „Best-of-three“ gegen die Ladies in Black Aachen setzte sich der Titelverteidiger mit 3:0 (25:18, 25:19, 25:22) durch und sicherte sich damit das Weiterkommen. Gegner in der Runde der besten vier Teams ist nun Pokalsieger VfB 91 Suhl. Die erste von drei möglichen Partien steigt am Ostersamstag in Suhl. Der Kartennachfrage für diese Partie ist sehr groß. Die jüngsten Duelle beider Ost-Vereine waren von großer Rivalität gekennzeichnet.