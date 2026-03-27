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Volleyball-Playoffs VfB Suhl beginnt schon mit Vorverkauf

Trotz noch unbekannten Gegners hat der Volleyball-Bundesligist das Ticketing schon gestartet.

Volleyball-Playoffs: VfB Suhl beginnt schon mit Vorverkauf
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Der VfB Suhl sucht seinen Halbfinal-Gegner. Foto: VfB

Der Gegner ist zwar noch unbekannt, dennoch hat Volleyball-Bundesligist VfB Suhl Lotto Thüringen schon mit dem Kartenvorverkauf für das Heimspiel im Playoff-Halbfinale begonnen. Für das erste von maximal drei Spielen gegen den SSC Palmberg Schwerin oder die Ladies in Black Aachen am Ostersamstag, den 4. April ab 17.15 Uhr in der Suhler Wolfsgrube sind die Tickets ab sofort erhältlich. Stehplätze kosten 16,50 Euro (ermäßigt 14,50 Euro), Sitzplätze in den Blöcken A bis D zwischen 18,50 und 19,50 Euro, Ermäßigungen entsprechend.

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Da zwischen Rekordmeister Schwerin und den Aachenerinnen bisher keine Entscheidung gefallen ist, muss am Samstag in Schwerin ein drittes Spiel (ab 18 Uhr, live beim Streamingsender Dyn) her. Die Suhlerinnen hatten sich in ihrem zweiten Spiel der best-of-three-Serie am Mittwochabend mit 3:0 beim VC Wiesbaden durchgesetzt, nachdem sie bereits das Auftaktspiel daheim mit 3:1 für sich entschieden hatten.

www.volleyball-suhl.de