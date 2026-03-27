Volleyball-Playoffs: VfB Suhl beginnt schon mit Vorverkauf

Der Gegner ist zwar noch unbekannt, dennoch hat Volleyball-Bundesligist VfB Suhl Lotto Thüringen schon mit dem Kartenvorverkauf für das Heimspiel im Playoff-Halbfinale begonnen. Für das erste von maximal drei Spielen gegen den SSC Palmberg Schwerin oder die Ladies in Black Aachen am Ostersamstag, den 4. April ab 17.15 Uhr in der Suhler Wolfsgrube sind die Tickets ab sofort erhältlich. Stehplätze kosten 16,50 Euro (ermäßigt 14,50 Euro), Sitzplätze in den Blöcken A bis D zwischen 18,50 und 19,50 Euro, Ermäßigungen entsprechend.