Volleyball-Playoffs: Stuttgart muss gegen Erfurt in den Tiebreak

In der Hauptrunde hatte die Mannschaft von Trainer Felix Koslowski mit 3:0 und 3:1 gegen Aachen gesiegt und wurde der Favoritenrolle auch im ersten Durchgang erst einmal gerecht. Nach klarer Führung (13:6) aber musste der SSC am Ende plötzlich zittern, nachdem Aachen der Ausgleich zum 23:23 gelungen war. Im zweiten Abschnitt vergab Schwerin beim 24:19 zunächst fünf Satzbälle in Folge.