Voigt, Mantlik und das Grüne Herz

Laut offiziellem Protokoll sollte er ein paar Minuten früher kommen, aber Mario Voigt hatte es ja noch pünktlich zum Spiel geschafft. Der CDU-Politiker, der die Pokalsiegerinnen vom VfB Suhl Lotto Thüringen schon zwei Tage nach ihrem Triumph von Mannheim in der Erfurter Staatskanzlei empfangen hatte, brachte am Sonntagnachmittag erneut seine Hochachtung zum Ausdruck. „Was Suhl in diesem Spiel geleistet hat, war phänomenal. Nach 18 Jahren wieder den Pokal zu holen ist eine großartige Leistung. Suhl macht Spaß und zeigt, dass wir in Thüringen wahnsinnig stark sind.“ Doch Voigt war nicht mit leeren Händen gekommen – er überreichte VfB-Präsident Alexander Mantlik ein grünes Herz und sagte im Namen des Freistaates neue finanzielle Unterstützung in Form eines höhen vierstelligen Betrages zu.