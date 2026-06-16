Ohne Jung-Star Leana Grozer und Libera Emma Sambale vom VfB Suhl starten die deutschen Volleyballerinnen in die nächste Phase der Nations League (VNL). Die Tochter von Ausnahmespieler Georg Grozer fehlt im Aufgebot des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) für die zweite Station der VNL in Ankara. Der Teenager hatte im Rahmen der ersten Woche im kanadischen Québec die Partie gegen die USA (0:3) vorzeitig angeschlagen beenden müssen.