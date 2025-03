Volleyball-Nachwuchs: Suhl schafft die Sensation

Knapper geht es kaum: Der U16 des VfB 91 Suhl ist am Sonntag, 16. März, in der heimischen Wolfsgrube der Sprung zur Deutschen Volleyball-Meisterschaft geglückt – und das trotz zweier Niederlagen in drei Spielen. Da in den letzten Duellen der Regionalmeisterschaft Erfurt gegen Dresden mit 0:2 den Kürzeren zog, Suhl Sachsenmeister Leipzig jedoch deutlich mit 2:0 schlug, schoben sich die Gastgeber noch auf Platz zwei hinter den ungeschlagenen Dresdner SC (DSC). Suhl, Erfurt und Leipzig hatten nach je drei Partien allesamt 2:4 Satzpunkte auf dem Konto. Am Ende entschieden folglich die Ballpunkte.