Für die jüngsten Volleyballtalente der Region fiel in Schmalkalden der Startschuss in eine neue Altersklasse. Beim ersten Trainings-Turnier der U11 trafen sich Grundschulkinder verschiedener Vereine, um sich erstmals im Wettkampf miteinander zu messen. Ziel der neuen Spielrunde ist es, bereits den jüngsten Volleyballern eine Plattform für sportliche Vergleiche zu bieten, zunächst ganz bewusst in einer spielerischen und kindgerechten Form.