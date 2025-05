Diese acht Mädchen haben Suhler Sportgeschichte geschrieben: Florentine Arndt, Lena Hofmann, Naomi Rades, Charlotta Raßmann, Kim Sauer, Frieda Seeber, Lucy Wagner und Emilya Feist vom Friedrich-König-Gymnasium haben beim Frühjahrsfinale von Jugend trainiert für Olympia in Berlin den Bundessieg in der Altersklasse U16 errungen. Im Turnier der 16 Landessieger, das als Krönung des deutschen Schulvolleyballs gilt, setzten sich die Suhlerinnen in dieser Woche gegen die besten Schulmannschaften der Republik durch. Deutscher Schulmeister, das gelang Suhl zuletzt 1998. In jenem Jahr gewann die U16 Gold, die U18 Silber und fuhr zur WM.