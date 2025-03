Mit einer beeindruckenden Leistung hat sich die U16 des VfB 91 Suhl am Sonntag, 2. März, in der Geraer Panndorfhalle den Landesmeistertitel gesichert und darf sich nun auf ein Heimspiel freuen: Die Regionalmeisterschaft findet an diesem Sonntag, 16. März, in der heimischen Wolfsgrube statt.