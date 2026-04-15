Volleyball-Trainer Laszlo Hollosy vom Überraschungsteam VfB Suhl muss lachen, bevor er antwortet. Wie er die heimische Sporthalle Wolfsgrube beschreiben würde? „Für die gegnerischen Mannschaften ist es wohl ein Albtraum. Für uns ist sie natürlich ein echter Energieschub“, sagte der Ungar. Das soll auch am Mittwochabend (19 Uhr/Dyn) so sein, wenn die Pokalsiegerinnen den Dresdner SC zum ersten Spiel der Finalserie um die deutsche Meisterschaft in Thüringen empfangen.