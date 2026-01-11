Nach neun Stunden Volleyball in der Suhler Wolfsgrube ist der neue Thüringer Landesmeister der Altersklasse U20 weiblich gefunden. Das SWE Volley Team aus Erfurt hat sich am Sonntag (11. Januar) wie vor einem Jahr den Titel gesichert – allerdings deutlich knapper als 2025. Der 1. Sonneberger VC (SVC) zwang die Spielerinnen vom Erfurter Sportgymnasium bis in den Tiebreak, den Erfurt am Sonntagabend mit 15:13 für sich entschied.
Karsten Tischer 11.01.2026 - 19:41 Uhr