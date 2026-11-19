Eine weite Reise stand für die beiden U15-Mädchenmannschaften des Schmalkalder VV auf dem Programm, die Südwest-Thüringer mussten dafür rund zwei Stunden Anfahrt nach Nordhausen in Kauf nehmen. Entsprechend vorsichtig waren die Erwartungen an die erste Qualifikationsrunde zur Thüringer Landesmeisterschaft. Doch was die Schmalkalder Mädchen anschließend auf das Spielfeld brachten, übertraf alle Hoffnungen. Vor allem die erste Mannschaft erwischte einen nahezu perfekten Spieltag und sicherte sich souverän den Turniersieg.