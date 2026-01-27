Zu ihrem Jahreshöhepunkt – der Landesmeisterschaftsendrunde in Nordhausen – reisten die U15-Mädels des 1. Sonneberger Volleyballclubs 2004 (SVC) mit gemischten Gefühlen an. Waren doch gleich zwei der sieben Spielerinnen aus dem Kader verletzt oder erkältet. Dennoch stellten sie sich der Herausforderung, zeigten Moral und ließen schon in der Vorrunde mit Siegen gegen den Geraer VC II (25:7, 25:7) und den SVC Nordhausen (25:11, 22:25, 15:9) nichts anbrennen.