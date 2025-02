Die erhoffte Fahrkarte nach Dresden wurde gebucht. Die Volleyballerinnen des SV 03 Eisfeld wurden bei den Landestitelkämpfen der U14 weiblich ihrer Favoritenrolle gerecht und holten sich in der heimischen Halle in der Dammstraße den Landesmeistertitel. Allerdings gab es in der Vorrunde auch eine nicht einkalkulierte Niederlage. Aber dies war am Ende des Tages nur ein kleiner Makel.