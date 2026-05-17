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Gelungene Premiere für Suhler Meisterspielerinnen
Volleyball-Länderspiele
Gelungene Premiere für Suhler Meisterspielerinnen
Redaktion
17.05.2026 - 18:53 Uhr
Laura Berger und Emma Sambale feiern einen erfolgreichen Einstand im Nationaltaem.
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Die Suhlerin Emma Sambale (schwarzes Trikot) bejubelt einen Punkt mit dem deutschen Team.
Foto: DVV
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