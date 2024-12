Volleyball-Jugend, Landesauswahlturnier: Die Stars von morgen live erleben

An diesem Wochenende, dem 7. und 8. Dezember, wird Schmalkalden zum Mittelpunkt des Jugend-Volleyballs: In der Mehrzweckhalle treffen sich die Landesauswahlmannschaften der weiblichen U16 zu einem hochkarätigen Turnier, dem TVV-Cup. Von 10 bis 17 Uhr am Samstag sowie ab 9 Uhr morgens am Sonntag stehen sich die besten Nachwuchsspielerinnen aus Bayern, Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen gegenüber, um ihr Können unter Beweis zu stellen. Die Thüringerinnen sind mit gleich zwei Auswahlteams vertreten, ebenso die Mädels aus Bayern.