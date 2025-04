Kein Jahr ohne Ehrung für Michael Henke, so scheint es. Im Januar 2024 erhielt der Schmalkalder Volleyball-Funktionär und Trainer in Erfurt durch Bodo Ramelow den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland. In seiner langjährigen Tätigkeit als Schiedsrichter wurde der 57-Jährige nun beim Frauen-Bundesligaspiel des VfB Suhl am vergangenen Samstag gebührend verabschiedet. Die Altersgrenze schrieb den Abschied aus der Bundesliga vor. Seit 2001 ist Henke nun bereits als Schiedsrichter tätig und kam dabei auf stolze 510 Einsätze.