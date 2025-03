Die Sensationsnachricht kommt live aus dem Fernseher: In der Mitte der Suhler Wolfsgrube ist ein fahrbarer Kasten aufgebaut, in dem ein großer Bildschirm steckt. Er zeigt an diesem Sonntag, 16. März, die Ergebnisse und den aktuellen Tabellenstand der Regionalmeisterschaft der U16 an. Die ist das Aufeinandertreffen der besten Teams aus Thüringen und Sachsen. Es geht um nicht weniger als die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft. Dresden und Sachsenmeister Leipzig sind vor Ort, dazu Erfurt und Suhl.