Zum letzten Heimspieltag in der Regionalliga Ost der Damen empfing der 1. Sonneberger Volleyballclub 2004 am Samstag die Aufstiegsambitionierten Damen des SC Freital. Nach einer langen, spannenden und intensiven Regionalliga-Saison war es der letzte SVC-Auftritt in der Lohau-Halle in Sonneberg; zwei Auswärtsspiele folgen noch. Ein guter Grund für die junge Sonneberger Mannschaft, sich bei ihren Fans zu bedanken – keine der bisherigen Auswärtskulissen konnte auch nur annähernd mit der Stimmung in der Spielzeugstadt mithalten. Gäbe es eine Wahl für die MVF – „Most valuable Fans“ (wertvollste/kostbarste Fans) der Regionalliga Ost – mit Sicherheit würde diese Ehrung in der Spielzeugstadt bleiben. Ein riesigen Dank für diesen phänomenalen Support gab’s auch am Samstag sofort vom Verein.
Volleyball in Sonneberg Most valuable Fans
Redaktion 08.03.2026 - 16:10 Uhr