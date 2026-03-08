Zum letzten Heimspieltag in der Regionalliga Ost der Damen empfing der 1. Sonneberger Volleyballclub 2004 am Samstag die Aufstiegsambitionierten Damen des SC Freital. Nach einer langen, spannenden und intensiven Regionalliga-Saison war es der letzte SVC-Auftritt in der Lohau-Halle in Sonneberg; zwei Auswärtsspiele folgen noch. Ein guter Grund für die junge Sonneberger Mannschaft, sich bei ihren Fans zu bedanken – keine der bisherigen Auswärtskulissen konnte auch nur annähernd mit der Stimmung in der Spielzeugstadt mithalten. Gäbe es eine Wahl für die MVF – „Most valuable Fans“ (wertvollste/kostbarste Fans) der Regionalliga Ost – mit Sicherheit würde diese Ehrung in der Spielzeugstadt bleiben. Ein riesigen Dank für diesen phänomenalen Support gab’s auch am Samstag sofort vom Verein.