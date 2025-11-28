Nach nunmehr drei Siegen in sieben Spielen und insgesamt sechs Tiebreaks können die Spielerinnen des 1. Sonneberger Volleyballclubs 2004 zunächst zufrieden auf die Regionalliga-Tabelle schauen. Platz acht von elf stimmt zufrieden – wäre nun das Ende der Spielzeit erreicht. Trotz des guten Starts hält der Druck für das junge Sonneberger Team an. Drei Punkte mehr – ist man auf Platz vier. Drei Punkte weniger – droht die Rote Laterne. Insofern bleibt die Liga unberechenbar. Der VC Lok Engelsdorf – ein vermeintlich schlagbarer Gegner – kommt am Samstag, 29. November, 18 Uhr, in die Lohau-Halle nach Sonneberg. Mit zwei Siegen aus sechs Spielen rangieren die Gegner auf dem vorletzten Tabellenplatz. Aber auch das sind nur Zahlenspiele. Fakt bleibt: Nur ein Spiel am Limit, ein begeistertes Publikum und ein kleines bisschen Demut in der Spielklasse kann die Spielzeugstädterinnen zum nächsten, für den Klassenerhalt durchaus wichtigen Sieg führen.