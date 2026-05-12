In seiner elften Auflage startete das sportliche Wochenende am vergangenen Freitag in der Lohau-Halle mit dem Vergleich der Firmenvertretungen. Zwölf Teams spielten um den heiß begehrten Wanderpokal. Klarer Favorit war der Vorjahressieger von der Firma Kaeser. Spannend zu sehen war in den letzten Jahren die Entwicklung der sportlichen Qualität der Teams. Viele Spiele waren auf einem wirklich guten Niveau. Sicher gibt es einige Firmenvertretungen, die mittlerweile auf diesen Höhepunkt in der Halle hintrainieren, die der Ehrgeiz gepackt hat.