Mit großem Einsatz, viel Teamgeist und spannenden Spielen wurde in der Hans-Dieter-Clemen-Sporthalle das Stadtfinale im „Ball-über-die-Schnur-Turnier“ um den Pokal des Schmalkalder Bürgermeisters ausgetragen. Drei Grundschulen aus dem Stadtgebiet kämpften dabei um den begehrten Wanderpokal, die Grundschule Renthofstraße als Titelverteidiger, die Martin-Luther-Grundschule sowie die Weidenschule Asbach.