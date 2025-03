Am letzten Spieltag in der Bezirksliga Süd-Ost der Männer konnte sich der VV 70 Meiningen den Aufstieg in die Verbandsliga sichern. Der 1. Sonneberger VC II wurde 3:1 besiegt. Die Frauen gewannen ihr Spiel gegen Schmalkalden 3:2 und unterlagen danach dem schon vorher fest stehenden Staffelsieger VC Gotha 1:3.