Für ihren ersten Heimspieltag mussten die Frauen des VV 70 Meiningen in der Volleyball-Thüringenliga nach Themar als Austragungsort ausweichen. In Meiningen war wegen der Kreismeisterschaften im Bogenschießen (Reinhard-Kupietz-Halle) und einer Tischtennis-Veranstaltung (Drachenberghalle) keine Halle als Austragungsort verfügbar. Aus dem beiden Spielen im „Exil" im Nachbarkreis brachten die Meininger Frauen vier Punkte mit.