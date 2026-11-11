Für ihren ersten Heimspieltag mussten die Frauen des VV 70 Meiningen in der Volleyball-Thüringenliga nach Themar als Austragungsort ausweichen. In Meiningen war wegen der Kreismeisterschaften im Bogenschießen (Reinhard-Kupietz-Halle) und einer Tischtennis-Veranstaltung (Drachenberghalle) keine Halle als Austragungsort verfügbar. Aus dem beiden Spielen im „Exil" im Nachbarkreis brachten die Meininger Frauen vier Punkte mit.
Volleyball in Meiningen Meiningen holt vier Punkte im „Exil“
Redaktion 11.11.2026 - 08:00 Uhr