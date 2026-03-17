In Sonneberg wurde die Landesmeisterschafts-Endrunde im Volleyball der U 12 ausgespielt. Die acht besten Teams aus dem Freistaat waren qualifiziert.
Volleyball in Meiningen Meiningen entreißt Erfurt den Titel
Ralf Ilgen 17.03.2026 - 13:00 Uhr
Der Volleyball-Nachwuchs des VV 70 Meiningen glänzt bei den Thüringer Meisterschaften. Die U 12 holt den Titel und die U 14 des Vereins landet auf Rang drei.
In Sonneberg wurde die Landesmeisterschafts-Endrunde im Volleyball der U 12 ausgespielt. Die acht besten Teams aus dem Freistaat waren qualifiziert.