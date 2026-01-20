Fünf von sechs möglichen Punkten haben die Frauen des VV 70 Meiningen am Heimspieltag in der Volleyball-Thüringenliga der Frauen eingefahren. Bis diese in der Tabelle verbucht werden konnten, hatten die „Werranixen“ aber eine gehörige Portion Arbeit zu verrichten. Sie besiegten im ersten Spiel den SVV Weimar 3:2 (25:18, 25:13, 16:25, 13:25, 15:13) und setzten sich anschließend gegen die VG Bleicherode 3:1 (25:12, 22:25, 25:23, 26:24) durch.