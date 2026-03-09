Volles Volleyball-Programm mal wieder in der Meininger Multihalle. Während die Frauen in der Thüringenliga gegen Oberweißbach und den SWE Erfurt III jeweils 3:1 gewannen, ging es für die Männer als Aufsteiger in der Verbandsliga um wichtige Zähler für den Klassenerhalt. Die wurden mit einem souveränen 3:0 gegen den FSV Gotha eingefahren. Der Tabellenführer aus Bad Salzungen war anschließend etwas zu stark für die jungen Meininger.