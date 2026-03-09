Volles Volleyball-Programm mal wieder in der Meininger Multihalle. Während die Frauen in der Thüringenliga gegen Oberweißbach und den SWE Erfurt III jeweils 3:1 gewannen, ging es für die Männer als Aufsteiger in der Verbandsliga um wichtige Zähler für den Klassenerhalt. Die wurden mit einem souveränen 3:0 gegen den FSV Gotha eingefahren. Der Tabellenführer aus Bad Salzungen war anschließend etwas zu stark für die jungen Meininger.
Volleyball in Meiningen Der Nachwuchs klopft an beim VV 70
Ralf Ilgen 09.03.2026 - 14:00 Uhr