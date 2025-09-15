Als am Samstagabend gegen 22 Uhr die letzten Volleyballer vom Duschen kamen, war allen Aktiven, Gästen und Veranstaltern klar: „Das war eine runde Sache, die ihres Gleichen sucht!“ Zwei Tage lange hatte das „Volleyballfieber“ in Hildburghausen getobt – nunmehr schon seit 23 Jahren. Angesteckt hatten sich gut 30 Teams aus ganz Thüringen. Aber auch über die Grenzen hinweg wurde man auf die Kreisstadt aufmerksam. Der GSVE Delitzsch (Sachsen) reiste – wie schon im Vorjahr – nach Hildburghausen, um sich mit den Großen aus Thüringen zu messen. Mit dem letztjährigen Sieg bei den Damen B hatten die Sachsen einen großen Brocken im Gepäck.