Was im vergangenen Jahr als mutiger Versuch zum Vereinsjubiläum des SV Herschdorf begann, entwickelte sich schnell zu einem Publikumsmagneten mit vollen Zuschauerrängen, einer mitreißenden Atmosphäre mit begeistertem Feedback von Teilnehmern und Gästen. Das Schwarzlicht-Volleyballturnier wurde im November 2024 „geboren“. Was Erfolg hat, soll fortgesetzt werden, sagen sich die Mitglieder der Sektion Volleyball des SV Herschdorf. Deshalb wird am 22. November zum zweiten Schwarzlicht-Cup in die Sporthalle am Hammertor nach Großbreitenbach eingeladen.