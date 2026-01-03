Das ist klar: Volleyball-Bundesligist VfB Suhl Lotto Thüringen lässt Schwarz-Weiß Erfurt vor den Toren der Wartburg stehen. Im erstmals in Eisenach, in der Werner-Aßmann-Halle, dem Handball-Tempel Thüringens, ausgetragenen Thüringen-Derby der Volleyball-Bundesliga geht der Sieg an die „Gastgeberinnen“ aus dem Süden des Freistaats. Mit 3:0 (25:19, 25:21, 25: 15) setzten sich die Schützlinge von Suhls Cheftrainer Laszlo Hollosy, die vor dem Anpfiff auf dem dritten Tabellenplatz standen, durch die Punktgleichheit mit dem Dresdner SC diesen nach den neuerlichen drei Punkten aber überholen konnten, durch.