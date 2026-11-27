Leuchtende Bälle, neongrüne Spielfeldlinien und bunte Kostüme: In der Sporthalle am Hammertor in Großbreitenbach wurde am Samstag, 21. November, unter ungewöhnlichen Bedingungen Volleyball gespielt. Zum dritten Mal hatten die Schulhofblocker des SV Herschdorf zum Schwarzlicht-Cup eingeladen. Nach Mitteilung des Vereins folgten zwölf Mannschaften dem Aufruf, darunter Teams aus Kranichfeld, Neuhaus, Altenfeld, Bad Klosterlausnitz und sogar dem fränkischen Bayreuth.
Volleyball im Dunkeln 110 Spieler kämpfen beim Schwarzlicht-Cup um jeden Punkt
Redaktion 27.11.2026 - 18:00 Uhr