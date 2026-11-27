Leuchtende Bälle, neongrüne Spielfeldlinien und bunte Kostüme: In der Sporthalle am Hammertor in Großbreitenbach wurde am Samstag, 21. November, unter ungewöhnlichen Bedingungen Volleyball gespielt. Zum dritten Mal hatten die Schulhofblocker des SV Herschdorf zum Schwarzlicht-Cup eingeladen. Nach Mitteilung des Vereins folgten zwölf Mannschaften dem Aufruf, darunter Teams aus Kranichfeld, Neuhaus, Altenfeld, Bad Klosterlausnitz und sogar dem fränkischen Bayreuth.