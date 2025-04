Zuschauerrekord in dieser Saison Trotz der ungewohnten Spielzeit am Sonntagnachmittag war das Halbfinal-Playoff-Spiel zwischen dem VfB Suhl und dem Schweriner SC ein Zuschauermagnet. Bereits am Samstagmittag, also gut 24 Stunden vor dem Spiel, waren alle 1000 Sitzplatzkarten vergriffen. Mit 1400 Zuschauern war die Wolfsgrube erstmals in dieser Saison ausverkauft. Die Zuschauer-Einnahmen sind elementar für den VfB Suhl.